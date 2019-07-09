وزير السكن: رفع التجميد عن مشروع المدينة الجديدة المنيعة في غرداية

قرّر الوزير الأول نور الدين بدوي، إعادة بعث مشروع المدينة الجديدة، بالمنيعة، ورفع التجميد عنه.

وقال وزير السكن كمال بلجود، خلال زيارته لولاية غرداية، إن قرار رفع التجميد، جاء استجابة لمطالب سكان المنيعة في غرداية.

وأضاف الوزير، أنه سيتم تعيين إطار من ولاية غرداية للوقوف على سير المشروع، بالتنسيق مع والي الولاية والمنتخبين والمجتمع المدني.

وأكد وزير السكن أنه سيتم تخصيص الأموال الكافية لبعث المشروع من جديد.

للإشارة، شهدت مدينة المنيعة حراك كبير، لرفع مطلب إلغاء قرار تجميد مشروع المدينة الجديدة.