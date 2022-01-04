وزير السكن: سطرنا برنامج لغلق ملف عدل 2 في عدة ولايات قبل نهاية السنة

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كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم خلال سنة 2021 توزيع برنامج هام من السكنات.

كما أن القطاع يعتزم الإنتهاء من برنامج سكنات “عدل 2″ قبل نهاية سنة 2022 بعدة ولايات.

كما أضاف الوزير على هامش تسليم مفاتيح السكنات بولاية تيبازة اليوم الثلاثاء، أن قطاع السكن مجند لتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص بناء المؤسسات والمؤسسات الدستورية.

حيث تم بولاية تيبازة برمجة 7 آلاف وحدة سكنية قيد الانجاز. كما أن هناك برنامج يقدر بـ 4500 وحدة سكنية سيتم الإنطلاق في إنجازها.

والبعض الآخر قيد الدراسات ومشاريع في مكتاب الدراسات. مشيرا إلى أنه تم ضبط كافة الأمور من خلال مدة الإنجاز.

بالمقابل أشار الوزير في ذات السياق، إلى أن سنة 2021 كانت بها محطات كبيرة لتوزيع السكنات. حيث تم توزيع 320 الف وحدة سكنية خلال محطتين مهمتين.

أين تم توزيع 100 ألف وحدة سكنية في 5 جويلية. كما تم تسليم 90 ألف وحدة سكنية في الفاتح نوفمبر الفارط.

كما كشف المسؤول الأول عن القطاع، أنه تم الإنتهاء من إعداد خارطة الطريق وضبط الأمور من أجل الإنتهاء من تسليم السكنات وطي الملف في عدة ولايات.

بالإضافة كذلك إلى القيام بتوزيع شهادات التخصيص على المكتتبين المتبقين قبل نهاية شهر مارس القادم

وبخصوص المرافق والتجهيزات التربوية، أكد بلعريبي أن هناك نقص في احياء عدل والمشاريع التي سلمت.

مؤكدا أنه تم برمجة مع بداية السنة وبعد الامضاء على قانون المالية تخصيص برامج للأحياء التي تفتقر لهذه المرافق .