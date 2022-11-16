وزير السكن: سنكون عند حسن ظن الساكنين

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن القطاع يطمح لأن يكون عند حسن ظن جميع الساكنين.

كما أوضح، بلعريبي، على هامش اشرافه على انطلاق توزيع 120 ألف وحدة سكنية، “هناك برنامج طموح في 2023”. حيث “ناقشنا صباحا قانون المالية 2023، أين جاء فيه الانطلاق في إنجاز 225 ألف وحدة سكنية”. تابعا و”نكون عند حسن ظن الساكنين ليأخذ سكن لائق، ويسكن في ظروف جيدة”. على غرار “المدارس والثانويات والمتوسطات، والمرافق العمومية الأخرى”.

وأضاف الوزير، في نفس الإطار، أن اللجان قامت بزيارة كل المواقع لمراقبة نوعية السكنات الموجهة إلى المواطنين.

في حين، أشار وزير السكن، أن القطاع يطمح إلى الوصول لـ 420 ألف وحدة سكنية في 2022. مضيفا أن “التوزيع سيتم ربطه بتواريخ لديها دلالات في المجتمع الجزائري”.

وتم الشروع في توزيع 120 ألف وحدة سكنية، الثلاثاء، في إطار برنامج “عدل”. كما أشار وزير السكن في تصريح سابق للصحافة، أن عملية توزيع السكنات تمس جميع الولايات.

وعن عدد السكنات التي تم توزيعها منذ بداية السنة، قال بلعريبي، إن “في الثلاثي الأول والثاني 70 ألف وحدة سكنية”. و”في 5 جويلية تم توزيع 160 ألف وحدة سكنية، وبتاريخ 20 أوت، وزّعت 30 ألف وحدة سكنية”.

وبالمقابل، أبرز وزير السكن جهود القطاع من أجل الوصول إلى توزيع 380 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة.

ووجه، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، تعليمات صارمة بخصوص سير أشغال انجاز السكنات.

كما دعا زيتوني، إلى الحرص على جودة ونوعية انجاز سكنات “عدل”، ووضع مخطط عمل يضمن العمل بنظام التناوب 8×3. خاصة أشغال التهيئة الخارجية في التجزئات التي تأخر في الأشغال . مشددا على ضرورة دعم مختلف الورشات بالآلات واليد العاملة ومواد البناء .وكذا الشروع في تزفيت ووضع الإسفلت بالتجزئات المنتهية بها الأشغال . وتنظيف المدخل الرئيسي للموقعين .