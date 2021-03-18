وزير السكن.. سيتم الشروع “حالا” في ترميم البنايات المتضررة من زلزال بجاية

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن الشروع “حالا” في إعادة ترميم البنايات والمدارس المتضررة.

وأوضح وزير السكن، على هامش زيارته لولاية بجاية بعد الزلزال، أنه سيتم إعادة فتحها في أقرب الآجال أمام التلاميذ.

لإشارة، سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم الخميس، هزة أرضية، بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدّدت مركز الهزة التي وقعت في حدود الساعة الواحدة و4 دقائق، بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

وتابعت الزلزال، 7 هزات ارتدادية، كلها في عرض البحر شمال شرق كاب كربون.

ونصب من جهته، والي بجاية، خلية أزمة بعد الزلزال الذي ضرب الولاية وبلغت شدته 5.9 درجات على سلم ريشتر.