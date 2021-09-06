وزير السكن: سيتم توزيع عدد كبير من السكنات شهر نوفمبر

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه سيتم توزيع أرقام لا بأس بها من السكنات بمختلف الصيغ خلال شهر نوفمبر المقبل

وقال الوزير خلال لقاء جمعه مع وزير السكن ووزير الموارد المائية بالعاصمة، أن إجتماع اليوم كان من اجل التحضير لتوزيع 100 ألف وحدة سكنية.

مشيرا إلى توزيع آخر لعدد كبير للسكنات مع تسريع وتيرة الانجاز، وسيتم الكشف عن الأرقام في القريب العاجل.

وأفد بلعريبي، أنه يوجدعملية تقييمية قبل شهر نوفمبر أين تقرر القيام بتحويل الخزانات المائية وتسييرها لقطاع الموارد المائية، ستكون على المستوى الوطني والتسيير من هيئة واحدة للتحكم في التوزيع

مشيرا إلى الإبقاء في نفس النوعية و الجودة التي تتطلب تنسيق مع مختلف القطاعات.

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