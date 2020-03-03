وزير السكن: سيتم توزيع 450 ألف وحدة سكنية وإعانة في الـ 2020

صرح وزير السكن والمدينة والعمران كمال ناصري أنه سيتم توزيع 450 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ وإعانة في سنة 2020.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي كشف الوزير أن 65 بالمائة من المليون سكن التي ستنجز هذه السنة ستكون في مناطق الظل.

واكد الوزير أن الأولوية ستكون لسكان مناطق الظل في الحصول على السكن الريفي، وتم تخصيص برنامج من 650 ألف إعانة خاصة بذلك.

وفي ذات السياق كشف الوزير أن 600 ألف طور الانجاز و300 الف لم تنطلق الاشغال بعد لعدة أسباب.

وأوضح الوزير الأن الأضرفة المالية فيما يخص البرنامج الحالي للسكن متوفرة بينما هناك مشاكل في الاوعية العقارية المدن الكبرى فقط.

وأن 17 بالمئة مايمثله برنامج عدل في 65 بالمئة موجهة للسكن الريفي

وفي هذا الإطار أوضح كمال ناصري أن 70 الف وحدة سكنية من صيغة عدل ستنطلق في الايام القليلة.

و120 ألف من مكتتبي عدل سيختارون تخصيص المسكن يوم 7 مارس المقبل.