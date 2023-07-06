قناة النهار وزير السكن طارق بلعريبي يكشف الجديد حول “عدل 3” بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جويلية 2023 - 22:45 شارك غرِّد أرسل 147 0 وزير السكن طارق بلعريبي يكشف الجديد حول “عدل 3” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/s4nGP اقرأ أيضا عيد أضحى مبارك.. تهاني العيد من مختلف الولايات قناة النهار 28 جوان بوتين :" لانقفل الأبواب أمام المصنعين الأجانب ولانخاف المنافسة" قناة النهار 16 جوان رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز 14 ألف و442 سكن بصيغة عدل قناة النهار 05 جويلية عين الدفلى / ساعات قبل العيد..مربي غنم يفقد 36 رأس بعين السلطان .."عيدوا علينا 😢" قناة النهار 27 جوان خوفا من عقاب الأولياء بسبب نتائج الإمتحانات..تسجيل حالات الإنتـ.ـحار بين التلاميذ قناة النهار 05 جويلية تينهينان :" في العيد الكبير مانديروش حلويات" قناة النهار 28 جوان بوتين يسأل رئيس الجمهورية حول فكرة إنشاء عملة موحّدة للعالم العربي ..هكدا ردّ عليه قناة النهار 16 جوان toutes options / وزيارة لورشة تصليح السيارات وطريقة تغيير زيت الفرامل..ترقبوها قناة النهار 23 جوان رئيس الجمهورية : منا على 15 إلى 20 يوم مانقبلش نشوف أثر تع فياضانات قناة النهار 06 جويلية صريح جدا: تهاني الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. قناة النهار 29 جوان