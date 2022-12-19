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وزير السكن: عدل 3.. لن نكرر الأخطاء السابقة !

بقلم النهار أونلاين
وزير السكن: عدل 3.. لن نكرر الأخطاء السابقة !
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