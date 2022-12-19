قناة النهار وزير السكن: عدل 3.. لن نكرر الأخطاء السابقة ! بقلم النهار أونلاين نشر في 19 ديسمبر 2022 - 19:26 شارك غرِّد أرسل 195 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8pZ2k اقرأ أيضا جبال تيكجدة تكتسي حلة بيضاء وتتحول إلى قبلة للسياح قناة النهار 03 ديسمبر ظاهرة استنشاق مسحوق تحضير العصير..وزارة التجارة تفتح تحقيق قناة النهار 19 ديسمبر هذه هي العقـ.ـوبات المترتبة عن بيع مواد ممنوعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 11 ديسمبر محمد الخراز: على المنتخبات العربية التخلص من عقلية الإنهزامية والتمسك بعقلية الفوز والثقة بالنفس قناة النهار 01 ديسمبر مدوار : الراحل كان يستنشق كرة القدم و "رئيس" بأتم معنى الكلمة قناة النهار 06 ديسمبر وزير التربية: خريجو المدراس العليا للأستاذة لهم الألوية في التوظيف قناة النهار 15 ديسمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس إجتماع دوري بمقر وزارة الدفاع الوطني قناة النهار 08 ديسمبر "رمطان لعمامرة : "تُعتبر الجزائر قطبا رائدا في العلاقات الدّولية قناة النهار 11 ديسمبر زين عامر: لعب كأس العالم وكأس إفريقيا ليس نفس الشيء والظروف تتغير قناة النهار 17 ديسمبر ملك الأردن يترحم على أرواح الشهداء ويزور متحف المجاهد قناة النهار 04 ديسمبر