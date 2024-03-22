وزير السكن: عصرنة البطاقية الوطنية للسكن.. خلق منصة رقمية للطعون

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة جملة من التعليمات من أجل مواصلة عصرنة القطاع وكافة الصيغ السكنية للقضاء على البيروقراطية.

وترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، إجتماعا تقنيا ضم كلا من الإطارات المركزية لقطاع السكن والعمران والمدينة. المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI. بالإضافة كذلك إلى المدير العام للبنك الوطني للإسكان. المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء. المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير.

الاجتماع شهد تقديم عدد من العروض الخاصة برقمنة وعصرنة قطاع السكن والعمران والمدينة. حيث قدّم المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، رضا بوعريوة، حوصلة لما تم إنجازه في قطاع السكن على غرار 4 تطبيقات موجهة إلى طالبي الاعتمادات وشهادات التأهيل لمؤسسات الإنجاز. المهندسين، المرقي العقاري والوكيل العقاري. وكذا التطبيقات الخاصة للقطاع بين أنظمة المعلومات والبيانات مع القطاعات الأخرى (رقم التعريف الوطني NIN، الأملاك العامة للدولة …إلخ).

من جهته أسدى وزير السكن تعليمات بضرورة عصرنة البطاقية الوطنية للسكن. وخلق منصة رقمية تعنى بطعون المواطنين وانشغالاتهم. وهذا تسهيلا للتواصل مع المواطنين وقضاء على كل أنواع البيروقراطية.

أما نائب مدير عصرنة الإعلام الآلي، جمال بوعباش، قدّم عرضا تمحور حول إنجاز مركز بيانات على مستوى الوزارة. يحتوي على كل المعلومات، وآخر متواجد في إحدى الولايات. متصل بمركز البيانات بتقنية الألياف البصرية. بالإضافة كذلك إلى ضمان الإتصال بشبكات وزارة الداخلية ووزارة المالية في إطار مراقبة قوائم المكتتبين وطالبي السكن.

كما أشار محمد مرجاني، المدير العام للسكن على مستوى الوزارة إلى الإنتهاء من جميع التدابير القانونية والتقنية من أجل الإطلاق المستقبلي للمنصة الرقمية للاكتتاب للحصول على إعانة مالية لبناء سكن ريفي. أين أمر وزير السكن بمواصلة العمل على ملف رقمنة جميع الصيغ.

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