وزير السكن غاضب من تأخر هذه المشاريع

تتواصل اللقاءات التقييمية التي يترأسها وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، وهذا بمقر البنك الوطني للإسكان.

كانت ولايات الجنوب الجزائري لاسيما ولاية أدرار، تيميمون ،إليزي ، برج باجي مختار وجانت وجانت في صلب اهتمام وزير السكن. حيث تم جمع مدراء السكن، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولايات المذكورة آنفا.

كما أشار وزير السكن، إلى قوام البرنامج قيد الإنجاز على المستوى الوطني. وكذا بالأمانة الملقاة على عاتق القطاع في توفير السكن اللائق للمواطن. مذكرا بالموعد والمحطة التاريخية التي ضرب القطاع موعدا لها بتسليم آلاف السكنات في 5 جويلية القادم.

ليتم بعد ذلك التطرق و التمعن في أرقام و حصيلة الانجازات في هذه الولايات. حيث أعرب بلعريبي عن امتعاضه نتيجة التأخر المسجل في وتيرة إنجاز البرنامج. الموكل لدواوين الترقية والتسيير العقاري من سكنات العمومي الإيجاري .

كما أسدى الوزير، جملة من التعليمات، أهمها استكمال المشاريع التى تم التطرق إليها خلال الاجتماع قبل 5 جويلية القادم. والعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية فيما يخص منح السكن الريفي . وربط المجمعات الريفية بمختلف الشبكات وإحصاء تلك التي تستوجب توفير أظرفة مالية .ودفع مستحقات المؤسسات التي تقوم بعملية الإنجاز وفق العقود التعاقدية. وتسجيل كل المشاريع المتعلقة بالتهيئة والمعنية ببرنامج سنة 2023 وهذا قبل تاريخ 5 جويلية المقبل.

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