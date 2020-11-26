وزير السكن: فتح الموقع لاختيار المواقع السكنية لمكتتبي “عدل” يوم 30 نوفمبر المقبل

كشف وزير السكن والعمران كمال ناصري، أنه سيتم فتح موقع وكالة عدل يوم 30 نوفمبر لاختيار موقع السكنات بالنسبة للمكتتبين.

جاء هذا خلال ندوة صحافية على هامش وضع حجر الأساس لمشروع 13300 سكن عدل بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.

وأشار الوزير إلى أن المكتتبين بإمكانهم ولوج موقع الوكالة من أجل إختيار مواقع سكناتهم بأريحية نظرا لتوفر عدة مواقع.

وأضاف ناصري، أن أصحاب الطعون والذين لم يدفعوا الشطر الأول بعد سيتم دراسة ملفاتهم بداية السنة المقبلة.

وأكد الوزير، أنه سيتم دراسة التركيبة المالية والعقار ومراقبة البطاقيات الوطنية بالنسبة لأصحاب الطعون.

وأعلن ذات المتحدث، أنه سيتم دراسة الدفعة الأخيرة من برنامج عدل من أجل طي الملف نهائيا والمقدر بـ 560 الف وحدة سكنية. وفي سياق متصل، قال الوزير أن جميع البرامج السكنية الخاصة بولاية الجزائر تعرف وتيرة مقبولة بالرغم من بعض التأخرات في الورشات.

وقال أن سبب التأخر راجع إلى الظروف الصحية الصعبة والبروتوكول الصحي الذي قامت به الوزارة وهو يتطلب وقت.

وكشف الوزير، أنه تم الإنطلاق في إنجاز 44 ألف وحدة سكنية للإنتهاء من كل البرامج.