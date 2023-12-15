وزير السكن: فتح سبع وكالات للبنك الوطني للسكن عبر الوطن

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه سيتم فتح سبع وكالات للبنك الوطني للسكن في جميع أنحاء البلاد.

وخلال افتتاحه للطبعة الـ 31 لمعرض الإنتاج الجزائري، تحدث رئيس الجمهورية مع العارضين الذين يمثلون قطاع السكن. أين دعا الرئيس إلى فتح فروع للبنك الوطني الجديد للسكن. خاصة في المدن الكبيرة التي تشهد حركية هامة في مجال الترقية العقارية.

كما أشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ضرورة الإنتقال إلى المدن الكبيرة مثل وهران وعنابة وقسنطينة أو البليدة وفتح فروعا هناك. ولكن لا يجب فتحها في الأماكن التي لا يوجد فيها نشاطا هاما للمرقين العقاريين”، مشددا على عدم فتحها بشكل رمزي.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي، حاضرا في مراسم الافتتاح. حيث أشار إلى أن خطة عمل القطاع لعام 2024 تتضمن فتح سبع وكالات للبنك الوطني للسكن في جميع أنحاء البلاد. بما في ذلك ولاية بشار، مؤكدا أن بنك السكن “سيشارك في تمويل مشاريع عدل 3، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم الرئيس تبون من قبل عارضين على مستوى معرض حول التجارة الإفريقية نظم بهذه المناسبة.