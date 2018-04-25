وزير السكن في زيارة مفاجئة: كوارث في سكنات عدل

قام وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، بزيارة مفاجئة إلى سكنات عدل بالسبالة التابع لإقليم العاشور بالعاصمة.

وخلال الزيارة، اكتشف الوزير نقائص عديدة، منها توقف المصاعد الكهربائية والإنارة والماء الذي لا يصل الى الحنفيات.

ودعا تمار، الجهات المكلّفة بتسوية كل هذه المشاكل قبل شهر رمضان.

وأشار الوزير،أن قدومه إلى هذا الحي جاء بعد رسالة تلقاها من مواطنة عبر صفحته الرسمية الفايسبوك،مفادها تدهور سكنات عدل بالسبالة.

وقال وزير السكن والعمران والمدينة، أن كل المشاريع انطلقت يبقى تسيير الأحياء.

وأكد الوزير،على ضرورة اعطاء أهمية للتسيير،قائلا “من غير المعقول تكون عمارة من 9 طوابق والمصعد متوقف خاصة بوجود شيوخ ومرضى”.

وكشف تمار أنه طلب من الجهات الوصية أن تنطلق عملية اصلاح المصاعد من العاصمة،على أن تتوسع الى ولايات اخرى.

وفي آخر احصائيات الوزير الأولية، قال إنه يوجد 477 مصعد متوقف على المستوى الوطني وفي العاصمة 250 مصعد.