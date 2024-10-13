وزير السكن: قرارات هامة حول عدل 3 

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة اليوم محمد طارق بلعريبي تعليمات واوامر هامة حول عدل 3.

وخلال ترأسه اجتماعا تقنيا حضره كلا من الإطارات المركزية للوزارة وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وعدد من إطارات عدل.

وإستمع الوزير في ذات الإجتماع إلى الوزير، إلى أعضاء اللجنة، صرّح بأن إطارات وكالة “عدل” قد استفادوا من الخبرة المكتسبة خلال معالجة ملفات “عدل 1” و”عدل 2″، مما يؤهلهم للتعامل مع جميع حالات الاكتتاب التي يتم تسجيلها ضمن ملف “عدل 3”.

وأكد الوزير على ضرورة الحرص على وضع كل الأليات التي تسمح من التحقق في مدى توفر شروط القابلية للحصول على السكن وتوجيهه لمن يستحقه وذلك بالتمعن في كل حالات الاكتتاب مع الحفاظ على حقوق المكتتب وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.

وحسب بيان الوزارة فإن الهدف من هذا اللقاء هو دراسة المشروع المقترح من طرف اللجنة التقنية والخاصة بإعداد مشروعي لقرارين يخصان صيغة “عدل 3”.

قرار يحدد شروط كيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.

قرار المتعلق بتحديد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل.