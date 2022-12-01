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قناة النهار

“وزير السكن :” كلمة أزمة السكن مايتقبّلهاش عقلي وقلبي

بقلم قناة النهار
“وزير السكن :” كلمة أزمة السكن مايتقبّلهاش عقلي وقلبي
سكن
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وزير السكن :” كلمة أزمة السكن مايتقبّلهاش عقلي وقلبي

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