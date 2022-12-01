قناة النهار “وزير السكن :” كلمة أزمة السكن مايتقبّلهاش عقلي وقلبي بقلم قناة النهار نشر في 01 ديسمبر 2022 - 14:24 سكن شارك غرِّد أرسل 97 0 “وزير السكن :” كلمة أزمة السكن مايتقبّلهاش عقلي وقلبي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NXaNT اقرأ أيضا صريح جدا: هذا هو رأي الجزائريين حول ظاهرة تصوير الجـ.رائم ونشرها .. قناة النهار 21 نوفمبر الرحالة مخطار العربي.. يجوب مختلف الولايات والدول العربية بدراجته النارية قناة النهار 22 نوفمبر ناريمان عقيل تتحدث عن أبشع موقف حدث لها في الشارع من طرف شاب قناة النهار 17 نوفمبر طالع هابط: مطار بكامل المواصافات العصرية والأجهزة الحديثة بتيارت ولكنه متوقف .. علاش مافهمناش قناة النهار 17 نوفمبر النهار ترندينغ: قطر تبهر العالم وتفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم قناة النهار 21 نوفمبر إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الأسعار قناة النهار 18 نوفمبر طالع هابط: في الجلفة لي يخدم مرحبا بيه ولي مايخدمش مرحبا بيه .. واش راهو صاري في بلادي قناة النهار 17 نوفمبر لقمان dz يتحدث عن بدايته الصعبة ويكشف أسرار لأول مرة حدثت له في أمريكا قناة النهار 24 نوفمبر غرداية: صناعة عوادم الصوت ومبردات المحركات.. نحو الإندماج في مشاريع تصنيع السيارات قناة النهار 19 نوفمبر الشيخ النوي: مدن جديدة مبنية في الجبال.. مجهودات كبيرة تُبذل من وكالة عدل قناة النهار 15 نوفمبر