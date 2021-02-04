وزير السكن: لايوجد برنامج “عدل 3”

كشف كمال ناصري وزير السكن والعمران والمدينة اليوم الخميس “لا يوجد برنامج “عدل 3″ بل برنامج إضافي للمكتتبين”.

وفي لقاء خص به تلفزيون النهار قال الوزير قال يوجد برنامج إضافي للمكتتبين الذين رُفضت ملفاتهم في “عدل 2” وقبلت طعونهم

وقال كمال ناصري أن عدد طلبات برنامج عدل فاقت مليون و200 ألف طلب عندما تم فتح الموقع الإلكتروني في 2013.

وأضاف وزير السكن والمدينة والعمران أن قاطعه قام توطين 560 ألف وحدة سكنية من صيغة عدل.

وأكد الوزير أن وكالة عدل جاهزة لوضع أرضية رقمية لتمكين المكتتبين للحصول على عقود الملكية والأمر سيعمم على بقية الصيغ.