وزير السكن: لا وجود لمشكل العقار.. هذا موعد إنجاز سكنات “عدل3”

أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم الانتهاء من تخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول. من البرنامج السكني الجديد لصيغة البيع بالإيجار “عدل 3” والمقدرة مساحتها بـ 7 ألاف هكتار.

وأضاف وزير السكن خلال زيارته اليوم إلى ولاية عين الدفلى، أنه لا وجود لمشكل العقار من أجل الانطلاق في برنامج “عدل 3”. مشيرا إلى أن الانطلاق في برنامج سكنات “عدل 3” سيكون قبل نهاية السنة أو بداية السنة الجديدة أقصى تقدير.