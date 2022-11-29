قناة النهار “وزير السكن لمواطن :” مزال كاين الرجال في البلاد بقلم قناة النهار نشر في 29 نوفمبر 2022 - 13:23 وزير السكن شارك غرِّد أرسل 222 0 “وزير السكن لمواطن :” مزال كاين الرجال في البلاد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XHGgN اقرأ أيضا حسين أشيو: السنغال أثبت اليوم أنه فريق كبير ينقصه قناص فقط قناة النهار 21 نوفمبر طالع هابط: شاهد آخر خرجات والي ولاية تيارت وكيف تعامل مع مستثمر إستغل أرض فلاحية لبناء مصنع الأجر قناة النهار 10 نوفمبر وزير الصحة يشرف على وضع ثلاث عيادات حيز الخدمة بتجمعات سكانية جديدة بعنابة قناة النهار 27 نوفمبر "سولكينغ :" حفل في بلادي راح يكون عندو نكهة خاصة قناة النهار 20 نوفمبر علي عون: مجمع صيدال تراجع كثيرا في تغطية السوق الوطنية بسبب سياسات و ممارسات منذ 2008 قناة النهار 08 نوفمبر توقيف شخص وحجز 46 طن من مادة الفاصولياء كانت موجهة للمضاربة قناة النهار 29 نوفمبر تخفيضات بين 50 و80 بالمئة على السيارات اقل من 3 سنوات قناة النهار 22 نوفمبر الوزير الأول يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر قناة النهار 22 نوفمبر طالع هابط: تجار سوق" الروتشار" بالجزائر العاصمة يشتكون من زيادة الإيجار التي فرضتها البلدية قناة النهار 13 نوفمبر "وزير الصناعة :" إسترجعنا أكثر من 162 هكتار في غليزان قناة النهار 20 نوفمبر