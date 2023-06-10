وزير السكن: لن نوزع سكنات حوش الريح حتى الإنتهاء من كل المرافق العمومية

أكد وزير السكن، طارق بلعريبي، أن مصالحه تلتزم بأن تكون كل المرافق العمومية لموقع سكنات عدل حوش الريح بالبليدة، قيد الإنجاز، نهاية شهر أوت.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى حي 4000 مسكن “عدل” بموقع حوش الريح بالبليدة: ” موقع حوش الريح سيكون قطب حضري بامتياز. ولن نوزع أي سكن حتى الإنتهاء من كل هذه المرافق العمومية”.

وأضاف بلعريبي، أنه اتفق مع السلطات الولائية للسير قدما حتى فيما يخص توطين مراكز البريد.

مشيرا إلى أنه قد تم تغيير النظرة، بالإنطلاق في المرافق العمومية مع البداية، وهو القرار الذي سيتم تعميمه على المستوى الوطني.

هذا وتم وضع الوزير حجر أساس لإنجاز التجهيزات العمومية المرافقة للأحياء السكنية بموقع حوش الريح بالبليدة.

ويتعلق الأمر بإنجاز عيادة، ومدرسة إبتدائية صنف 2، وكذا إنجاز متوسطة ومقر للأمن الحضري.