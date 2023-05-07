وزير السكن :مشاركة 900 عارض في باتيماتيك ..وعودة الصين بعد 3 سنوات غياب

قال اليوم الأحد وزير السكن محمد طارق بلعريبي ، أن عدد المشاركين في معرض” باتيماتيك 2023 “.وصل إلى 900 عارض ، مع تسجيل تواجد الصين التي غابت لمدة 3 سنوات بسبب فيروس كورونا

وقال الوزير في الندوة الصحفية ،التي نشطها على هامش إعطائه إشارة إنطلاق فعاليات الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية .” باتيماتيك ” ، أن مشاركة هذه السنة أحسن بكثير من المشاركة السابقة التي تم فيها تسجيل 750 عارض فقط .

وأضاف المتحدث ،أن هدف الوزارة هو تصدير المنتوجات إلى الخارج. لأن ما تم ملاحظته في المعرض وجود مواد يمكن ذات نوعية يمكن تصديرها .

واشار الوزير إلى أن الغاية تتمثل في تصدير منتوج جزائري حيث يتم التفكير في التوجه الى أسوق إفريقية قريبا. باعتبار أن المنتوج الجزائري متحصل على علامات دولية .

كما تحدث الوزير عن نظرته المستقبلية ،في خلق شبكة المناولة بنسبة إنتاج 80 بالمائة على المستوى الوطني .