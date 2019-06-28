وزير السكن: “من الضروري إتمام المشاريع الرياضية لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط”

شدّد وزير السكن والعمران كمال بلجود على ضرورة إيجاد الحلول التقنية والمالية الضرورية لإتمام المشاريع الرياضية بولاية وهران.

داعيا إلى دراسة جميع المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول التقنية والمالية الضرورية لإتمام هذه المشاريع قبل نهاية شهر جوان من العام المقبل.

وضرورة تدارك هذا التأخر مؤكدا أنه ستكون زيارات اخرى وبصفة دورية ومنتظمة على مستوى هذه المشاريع.

جاء هذا تطبيقا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 18 جوان 2019، والذي تم من خلاله إنشاء لجنة تقنية.

يترأسها وزير السكن والعمران لمتابعة الهياكل والمرافق التي هي في طور الانجاز الخاصة بألعاب البحر المتوسط.

التى تحتضنها ولاية وهران عام 2021، أين قام بزيارة تقنية على مستوى الملعب الأولمبي الجديد بوهران.

وكذا الهياكل والمشاريع الجوارية الأخرى “قاعة متعددة الرياضات، المسبح الأولمبي والقرية الرياضية”.