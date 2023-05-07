وزير السكن: نزعنا مشاريع LPA من بعض المرقين وطي ملف عدل 2 هذه السنة

قال اليوم وزير السكن محمد طارق بلعريبي، أنه في بعض الولايات تم نزع مشاريع السكن الترقوي المدعم lpa. من بعض المرقين و تم منحها لمرقين عموميين ، وهذا بعدما ملاحظة عدم انطلاق المشاريع أو تباطؤ في إنجازها.

وقال الوزير على هامش انطلاق معرض “باتيماتيك “، أن هذه الخطوة جاءت خدمة لمصلحة المواطن. مذكرا في نفس الوقت ،أن هذه الصيغة تجارية محضة بين المرقي والمواطن المستفيد من السكن .

من جهة أخرى وفي إجابته عن سؤال حول عدل 2 قال الوزير، أن هذه السنة سيتم غلق هذا الملف نهائيا .