وزير السكن: هذا هو الجديد لتغطية طلبات السكن بمختلف الصيغ

كشف وزير السكن والعمران والمدينة،محمد طارق بلعريبي. يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني. أن دائرته الوزارية شرعت في تصميم وتطوير منصة رقمية. موحدة لتغطية طلبات السكن بمختلف الصيغ.

وأوضح بلعريبي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. أن هذه المنصة الموحدة ستسمح بتوجيه طالبي السكن بصفة آنية إلى الصيغ المناسبة بما يتماشى وشروط الاستفادة المنصوصة عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما.

تهدف هذه المنصة إلى “تحقيق المزيد من السهولة والمصداقية في توجيه طالبي السكن للصيغ الملائمة وفقا لوضعيتهم الاجتماعية مع إتاحة لكل طالب سكن أو مسجل في المنصة الرقمية متابعة طلبه بكل شفافية”.حسب الوزير الذي أشار إلى أن تعدد الصيغ السكنية “هو في صالح المواطن لا محالة،بحيث يسمح هذا التنوع باختيار الصيغة المناسبة وفقا لتصنيف الطالبين حسب مداخيلهم الشهرية”.