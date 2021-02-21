أوقفت عناصر الشرطة بأمن دائرة بوثلجة، شخص تورط في قضية الاتجار غير الشرعي وتهريب مادة الزئبق الأبيض الفضي.
وذك مع حجز 343 غرام من هذه المادة…
نجحت، عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي الشط بالطارف، في الإطاحة بنشاط عصابة تنشط في بيع وترويج المخدرات.
وتتكون هذه العصابة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم…
دخل طلبة المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبد الحفيظ بوصوف بوهران في اضراب عن الدراسة.
يأتي هذا بسبب جملة المطالب التي اعتبروها مشروعة، رافعين لافتات…
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