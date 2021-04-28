وزير السكن ووزير الطاقة في زيارة فجأئية إلى القطب الحضري بالبليدة

قام كل من وزير السكن والعمران والمدينة رفقة وزير الطاقة والمناجم والسلطات الولائية بزيارة فجائية يوم الثلاثاء مساء الى القطب الحضري الصفصاف التابع لبلدية مفتاح شرق البليدة.

حيث تم معاينة وتيرة الاشغال ونوعيتها، والاستفسار على العراقيل المواجهة، أين اعطى الوزير تعليمات لمصالحه من أجل الرفع من وتيرة الأشغال.

وكذا اتباع منهجية اكثر فعالة، كما تم برمجة اجتماع معمق على مستوى مقر وزارة السكن والعمران والمدينة يحضره كل المتدخلين.

كما أسدى وزير الطاقة والمناجم تعليمات لمصالحة من أجل مرافقة قطاع السكن في هذه المشاريع.