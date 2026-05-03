وزير السكن ووفد وزاري يفتتحون الصالون الدولي “باتيماتيك”

أشرف اليوم الأحد، وزير السكن والعمران والمدينة، والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي. على افتتاح الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية.

وكان وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، خلال مراسم الافتتاح مرفوقا بوفد وزاري.

كما ينظم هذا الحدث الاقتصادي، الممتد من 3 إلى 7 ماي، من طرف شركة “ألجيريا إكزيبيشنز” فرع مجمع “صافكس”. بالتعاون مع شركة “باتيماتيك إكسبو”، تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

ويعد الصالون موعدا هاما لقطاع الأشغال العمومية، حيث يغطي مختلف فروع البناء. ومواد البناء والأشغال العمومية.

في حين، تتميز هذه الطبعة بمشاركة عدد معتبر من العارضين، من بينهم مؤسسات وطنية عمومية وخاصة. إضافة إلى شركات أجنبية تمثل نحو 15 بلدا، على غرار الصين وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال. فضلا عن مشاركة 40 مؤسسة ناشئة تنشط في مختلف مجالات البناء والأشغال العمومية.

كما يتضمن الصالون برنامجا ثريا من المحاضرات الموجهة للمهنيين والجامعيين، ينشطها خبراء. من بينهم إطارات من وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

في حين، ستتناول هذه المحاضرات عدة مواضيع مرتبطة بالابتكار والمؤسسات الناشئة في مجال البناء ومواد البناء. إلى جانب التحديات البيئية الجديدة في القطاع، مثل انبعاثات الكربون في صناعة مواد البناء. إضافة إلى تمويل المشاريع المبتكرة وإدماج الابتكار في مجال البناء المستدام.

كما سيتم تنظيم الطبعة الثالثة من مسابقة الابتكار في البناء “INNOV BAT”. التي تهدف إلى تحفيز الابتكار في تقنيات البناء. وتشجيع البحث عن حلول ملائمة للواقع والجغرافيا الجزائرية، ودعم الكفاءات والمواهب الوطنية.

