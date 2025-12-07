وزير السكن يأمر بإتمام الأشغال بمشروع 10507 مسكن “عدل” سيدي عبد الله

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، إجتماع تقني بمقر مشروع 10.507 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.

وحضر الإجتماع كلا من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وكافة مؤسسات الإنجاز المعنية بالمشروع.

خصّص هذا الاجتماع لمتابعة وتقييم وتيرة تقدم الأشغال، حيث تم استعراض مدى الإلتزام بالرزنامة الزمنية المحددة. والتطرّق إلى مختلف العراقيل التي تعترض تنفيذ هذا المشروع. كما قدّم مدير مؤسسة المدينة الجديدة سيدي عبد الله عرضًا مفصّلًا حول تقدم أشغال التهيئة الخارجية وأشغال الطرق الرئيسية والثانوية. كما تم التطرّق إلى وضعية تقدم التجهيزات العمومية وكذا الوضعية المالية لمؤسسات الإنجاز.

بعد الاجتماعات مع جميع القائمين على المشروع، قام الوزير بخرجة ميدانية إلى مشروع 10.507 مسكن لمعاينة النقاط السوداء ورفع التحفظات. حيث أمر القائمين على هيئة المدينة الجديدة سيدي عبد الله بضبط رزنامة لإنتهاء أشغال الطرقات الأولية والثانوية، مؤكدًا على ضرورة العمل الجماعي ووضع خارطة طريق للانتهاء من الأشغال في آجالها المحددة.

