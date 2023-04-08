وزير السكن يأمر بالإنتهاء من سكنات عدل بتقرت قبل 5 جويلية

عاين وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي ورشة مشروع 200 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” ببلدية توقرت.

وحسب بيان للوكالة، دعا الوزير المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، بضرورة الإنتهاء من المشروع قبل 5 جويلية المقبل.

كما أمر الوزير، ببناء ملعب جواري نزولا عند طلب الوالي وخدمة للمكتتبين.

ونشرت الوكالة، صورا عن الشقة النموذجية بموقع 200 مسكن صيغة البيع بالايجار بولاية تقرت.