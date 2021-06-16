وزير السكن يأمر بالتحكم الصارم في آجال الدراسات وإنجاز المشاريع المرافقة للأقطاب الحضرية

ترأس وزير السكن محمد طارق بلعريبي، إجتماعا تنسيقيا ضم الأمين العام للوزارة، رئيسة الديوان، المدير العام للتجهيزات العمومية.و مدراء التجهيزات العمومية لولايتي وهران والبليدة. ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران.

أفاد بيان للوزارة، أن الإجتماع إستهل بعرض قدمه المدير العام للتجهيزات العمومية. وتضمن بطاقة فنية عن كل التجهيزات العمومية المتواجدة بالأقطاب الحضرية بجاية “واد غير”، البليدة “الصفصاف – سيدي سرحان”، وبالجزائر العاصمة “107 هكتار سيدي عبد الله”. قالمة “حجر المنقوب”، سطيف “تينار”، وهران “أحمد زبانة”.

من جهته أمر الوزير بضرورة التحكم الصارم في آجال الدراسات وإنجاز المشاريع المرافقة لهذه الأقطاب. كما ألّح على إعطاء بالغ الأهمية للتجهيزات العمومية والتي تحسّن الإطار المعيشي للساكنة. كما أمر بالتحويل الفوري لـ: 12 تجهيز عمومي لدعم الأقطاب الحضرية.

وأوضح البيان، أن القطب الحضري أحمد زبانة، يضم 6 مدارس ابتدائية مسجلة من بينها 5 تم انتهاء الأشغال بها. و4 متوسطات قيد الإنجاز. وثانويتين قيد الإنجاز. وعيادة متعددة الخدمات. وكذا مقر أمن حضري. أما القطب الحضري “واد تليلات” يضم 17 ألف وحدة سكنية بها 11 مدرسة ابتدائية مسجلة منها 10 منتهية بها الأشغال. و9 متوسطات مسجلة من بينها 8 منتهية بهتم انتهاء الأشغال بها. وكذا ثانويتين مسجلتين انتهت بهما الأشغال. ومركز صحي إنتهت به الأشغال. ناهيك عن مقر أمن حضري قيد الإنجاز.

أما القطب الحضري واد غير ببجاية فيضم 10 مدارس إبتدائية مسجلة منها 04 تم إنتهاء الأشغال بها. و03 متوسطات مسجلة قيد الإنجاز. وثانويتين مسجلة قيد الإنجاز. وعيادة ومقر أمن حضري قيد الإنجاز. في حين القطب الحضري (13300 سكن عمومي إيجاري) قيد الإنجاز المتواجد بموقع 107 هكتار سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، فيضم 03 مدارس إبتدائية مسجلة قيد الإنجاز. ومتوسطتين مسجَليْن قيد الإنجاز. وثانوية وعيادة متعددة الخدمات قيد الإنجاز. والقطب الحضري الصفصاف (البليدة)، وكذا 3 مدارس منها 2 انتهت بهما الأشغال. و3 متوسطات منها 1 انتهت بها الأشغال. وثانويتين قيد الإنجاز.

أما القطب الحضري سيدي سرحان بولاية البليدة، فيضم 7 آلاف سكن عمومي إيجاري، به 5 مدارس مسجلة في طور الإنجاز. ومتوسطة وثانوية ومقر أمن حضري قيد الإنجاز. في حين القطب الحضري حجر المنقوب بقالمة فيضم 3 مدارس إبتدائية مسجلة قيد الإنجاز. والقطب الحضري تينار (سطيف) به 5 مدارس ابتدائية مسجلة منها 2 منتهية بها الأشغال. وإكماليتين وثانوية وعيادة قيد الإنجاز.