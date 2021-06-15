وزير السكن يأمر بتسريع إنجاز سكنات LPL لولاية الجزائر

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية بصيغة العمومي إيجاري LPL لولاية الجزائر.وجاء ذلك، خلال ترأس الوزير، لإجتماع تنسيقي حول المشاريع السكنية بصيغة العمومي إيجاري LPL للعاصمة.

أين أمر بلعريبي، بتسريع وتيرة الإنجاز ورفع مختلف التحفظات المسجلة على مستوى المشاريع السكنية بصيغة العمومي إيجاري LPL.خاصة تلك المزمع تسليمها الشهر المقبل.حيث تشرف على إنجاز هذه المشاريع السكنية، دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، وبئر مراد رايس والدار البيضاء.

وحسب بيان للوزارة، حضر الإجتماع كل من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، ورئيسة ديوان وزارة السكن والعمران والمدينة، والمدير العام للسكن.ومدير السكن لولاية الجزائر.ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بئر مراد رايس والدار البيضاء.