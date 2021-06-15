وزير السكن يأمر بتسريع وتيرة إنجاز سكنات القطب الحضري حجر المنقوب بقالمة

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا تمحور حول القطب الحضري حجر المنقوب بقالمة.وخصص الإجتماع، للوقوف على مدى تقدم الاشغال ومتابعة التطور في الإنجاز.

وجاء هذا الإجتماع، بعد الاجتماع الذي خصص لحجر المنقوب بتاريخ 10 أفريل 2021.وألحّ الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز والبدء مباشرة في أشغال التهيئة الخارجية على مستوى جميع أحياء القطب الحضري حجر المنقوب.وأمر الوزير بضرورة الانتهاء من جميع أشغال البناء.وكذا أشغال التهيئة الثالثية “Tertiaire” قبل نهاية السنة الجارية 2021.

وبخصوص أشغال الربط بشبكات الكهرباء والغاز المنطلقة سالفا.أسدى الوزير تعليمات للمدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة “عدل” قصد التنسيق مع مؤسسة الإنجاز “كهريف” بغية تسريع وتيرة الأشغال خلال هذه الصائفة.

هذا وحضر الإجتماع، كل من الأمين العام لوزارة السكن، ورئيسة ديوان الوزارة، والمدير العام للسكن.والمديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء.والمدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالنيابة على مستوى ولاية قالمة.

للإشارة، فإن القطب الحضري حجر المنقوب بولاية قالمة يضم ما يقارب 5400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” و490 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم “LPA”.بالإضافة إلى كل التجهيزات الضرورية بالقطب الحضري يعرف تقدما معتبرا في نسبة انجاز أشغال البناء نذكر منها:

3.700 مسكن بلغت نسبت الأشغال بها 85 بالمائة، و700 مسكن بلغت نسبت الأشغال بها 99 بالمائة، و400 مسكن بلغت نسبت الأشغال بها 100 بالمائة، و600 مسكن بلغت نسبت الأشغال بها 78 بالمائة.