وزير السكن يأمر بتقديم مشاريع السكنات ببومرداس في وقتها

قام وزير السكن، كمال ناصري، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس.

وتم وضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهدائنا الأبرار، بساحة 05 جويلية، بمناسبة إحياء يوم المهاجر المصادف لـ17 أكتوبر من كل سنة.

وعلى هامش هذه الزيارة، شدد الوزير، على ضرورة تقديم المشاريع في وقتها، مؤكدا بأنه لا داعي للإحتجاج بالوضع الصحي.

وأورد ناصري: “يجب حل كل مشاكل مشاريع lmp هذا الأسبوع ، ستتحملون كل المشاكل”.

كما ناقش الوزير، مدير السكن حول مشاريع السكن الجديدة المتعلقة بlpa.

وبخصوص السكنات الريفية، كشف الوزير، إن هناك 3150 مواطن تحصلوا على الدفعة الأولى، ولم ينطلق 2221 منهم، في انجاز سكناتهم.

وأكد المسؤول الأول على قطاع السكن، إنه يجب تطبيق الإجراءات القانونية في حق المتأخرين.