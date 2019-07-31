وزير السكن يأمر بتوزيع السكنات المنجزة على مستفيديها

عبر وزير السكن كمال بلجود، عن إرتياحه على سيرورة البرامج السكنية التي تسجل تقدم معتبر بقسنطينة، وكذا جودة السكنات المنجزة.

وخلال زيارة العمل و التفقد التي قام بها اليوم الأربعاء 31 جويلية 2019 على مستوى ولاية قسنطينة، تفقد القطب الحضري علي منجلي، أين كانت له الفرصة لمتابعة عرض حول وضعية مشاريع القطاع بالولاية.

وقد أعطى الوزير تعليمات لمواصلة توزيع السكنات على مستفيديها، بعد الإنتهاء من جميع الأشغال الثانوية الأخرى والتهيئة الخارجية.

كما أشرف على عملية توزيع لـ 2150 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، 126 مسكن ترقوي مدعم، 50 إعانة ريفية.

وقبل ختام الزيارة وللتكفل بمطالب المواطنين، قرر الوزير منح برنامج إضافي للولاية يتمثل في 500 مسكن ترقوي مدعم LPA، 250إعانة للسكن الريفي

بالإضافة الى ملياري دينار جزائري مخصصة لأشغال التهيئة الخارجية للبرامج السكنية بمختلف الصيغ المزمع تسليمها في الأشهر القليلة المقبلة.