وزير السكن يأمر بربط السكنات التي ستسلم خلال السداسي الثاني والثالث بالغاز والكهرباء

إتفق وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، مع الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، على ربط السكنات التي ستسلم خلال السداسي الأول والثاني. وأن مباشرة الأشغال يكون بمجرّد إمضاء وثيقة إلتزام من مؤسسة الإنجاز. ويلتزم القطاع بدفع كل المستحقات.

وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس اليوم الوزير إجتماعا تنسيقيّا. ضمّ الأمين العام لوزارة السكن، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز SADEG. والمفتش العام لوزارة السكن ومدير السكن. المديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء.

بالإضافة إلى المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، المدير العام المكلّف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وكلا من مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بئر مراد رايس والدار البيضاء، والمدير التجاري المركزي للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز.

من جهته أشار الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، أن المؤسسة التي يترأسها مستعدة للتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة السكن لتزويد الأحياء بالكهرباء والغاز. وهذا حتى لا يكون المواطن رهينة أمام أمور إدارية بحتة.

وشدّد وزير السكن على ضرورة دفع كل مستحقات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز من طرف الهيئات والمصالح تحت الوصاية. ويتعلق الأمر بكل من (وكالة “عدل”، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية دواوين الترقية والتسيير العقاري).

كما أمر بإعداد برنامج خاص بالتوزيع السنوي للسكنات وتسليمه مسبقا للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز. لتتمكّن من إنجاز أشغال الربط مسبقا. وتعيين إطار بالوزارة مكلف بالتنسيق بين مؤسسات الإنجاز على المستوى الوطني والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز. مع تقديم تقارير شهرية عن تقدّم وتيرة الإنجاز والربط ورفع التحفظات.