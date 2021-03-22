وزير السكن يأمر بمضاعفة جهود العمل لمراقبة مكتتبي “عدل 2” الذين لم يدفعوا الشطر الأول

ترأس وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي، مساء اليوم الإثنين، لقاء جمعه بمسؤولي القطاع.
وحسب بيان وزارة السكن، فإن الهدف من هذا اللقاء هو وضع الروتوشات الأخيرة وإسداء تعليمات خاصة بمضاعفة جهود العمل لمراقبة كافة مكتتبي “عدل 2” ممن لم يدفعوا الشطر الأول.
وجدير بالذكر أنّ عددا معتبرا من الأعوان التجاريين على مستوى وكالة “عدل” وبالتنسيق مع أعوان المديرية العامة للبطاقية على مستوى وزارة السكن يقومون بمراقبة كل الملفات ونسبة المراقبة تكاد تكتمل وبالتالي إحصاء عدد المكتتبين ممن سيدفعون الشطر الأول بالتدقيق.
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