وزير السكن يأمر بمعاقبة كل من أخل بإلتزاماته في إنجاز المشاريع

يقوم اليوم الإثنين، وزير السكن، كمال بلجود، اليوم الاثنين، بزيارة عمل وتفقد على مستوى ولاية سوق أهراس.

واستهل الوزير زيارته الأولى، بدائرة سدراتة، بالإستماع إلى عرض مفصل حول القطاع، ليواصل زيارته بمعاينة مشروع 500 مسكن عمومي إيجاري.

وعبر الوزير عن إمتعاضه من طريقة إنجاز المشروع، داعيا المؤسسة المكلفة بالإنجاز، لاحترام معايير الجودة واستكمال المشروع في أقرب الآجال.

ووجه الوزير تعليمات صارمة الى المدير العام للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية، بضرورة مراقبة نوعية البناء ومعاقبة كل من أخل بإلتزاماته.