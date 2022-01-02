وزير السكن يبحث مع السفير القطري سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل اليوم الأحد، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة.

وحسب بيان الوزارة، فقد إستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تنشيط آليات التعاون الثنائية في ميدان البناء و العمران و المدينة.

كما تم التطرق إلى ملفات ذات البعد الاستراتيجي تخص القطاع .

هذا وأبدى الطرفان عزمهما على ترقية التعاون و الشراكة مابين البلدين.

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قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن كل الظروف مواتية وكل الوسائل مسخرة من أجل إنجاز السكنات بمرافقها والتهيئة الخارجية قبل تسليمها للمكتبين.

وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة فجائية قادته إلى المدينة الجديدة بسيدي عبد الله، أنه سابقا كانت تسلم السكنات أولا ومن ثم يتم إنجاز المرافق الأخرى. وهو ما خلق نوعا من الإستياء والتذمر لدى المكتتبين. مضيفا أن الموارد البشرية موجودة والأموال موجودة من أجل إنجاز المرافق التربوية والتهيئة الخارجية بالأحياء السكنية. تزامنا مع انجاز العمارات من أجل تسليم الحي بكل متطلباته والحرص على راحة المكتتبين المستفيدين.

وأضاف في ذات السياق، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر بضرورة أن تنتهي الأشغال بكافة الورشات المفتوحة وفي أقرب وقت ممكن. مشيرا إلى أنه مع نهاية سنة 2022 سيتم الإنتهاء من إنجاز 20 ألف وحدة سكنية .وتسليمها للمكتتبين المستفيدين بكل المرافق والتجهيزات.

وكشف الوزير، أن جميع المواقع السكنية التي تبنى حاليا هي بمواد جزائرية محلية 100 بالمائة ومكاتب دراسات جزائرية. مؤكدا أنه تم التعاون مع مؤسسة سونلغاز ووزارة الموارد المائية من أجل إزالة العراقيل وإتمام إنجاز 20 ألف وحدة سكنية مع نهاية سنة 2022 وتوزيعها.

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وزير السكن: تسوية كل البنايات العالقة بسبب رخص التعمير

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم دراسة بعض المشاكل والعراقيل التي تعيق تقدم المشاريع السكنية في قطاع السكن. على غرار رخصة المطابقة ورخص البناء.

وأضاف وزير السكن في كلمة له خلال لقاء حول المشاريع الإستثمارية العالقة، أنه تم إحصاء في بداية السنة 147 استثمار عالق بسبب رخص المطابقة ورخص البناء. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أصّر خلال آخر تصريح له، أن سنة 2022 ستكون سنة صناعية بامتياز من خلال الإنطلاق في جميع الإستثمارات العالقة.

وكشف وزير السكن، أنه منذ شهرين والقطاع يدرس في جميع الإستثمارات التي أنجزت وبها مشاكل وعراقيل حالت دون إتمام انجاز هذه المشاريع. مضيفا أنه كان في السابق 147 إستثمار عالق. غير أنه حاليا لم يتبقى 58 استثمارا عالقا بسبب رخص التعمير.

وكشف وزير السكن، أن هنالك مرسوما سيتم طرحه. من شأنه تسوية جميع البنايات غير المطابقة لرخص البناء. بالإضافة كذلك إلى تسوية وضعية جميع البنايات التي انجزت بحيازة رخص البناء. مؤكدا أن هناك نسبة كبيرة من المشاريع والإستثمارات ستحصل على رخص المطابقة ورخص البناء. عن طريق هذا المرسوم التنفيذي الذي تمت دراسته على مستوى اجتماع الحكومة وسيتم إطلاقه قريبا.

وتحدث وزير السكن عن بعض المستثمرات التي أنجزت بدون رخص البناء. حيث أكد أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبار قرارات استثنائية لعدم توقف هذه المشاريع خاصة وأنها منجزة.