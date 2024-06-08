وزير السكن يترأس إجتماعا تحضيريا هاما

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعربي، اليوم السبت، برفع العراقيل وتحديد المحاور الرئيسية لزيارته إلى ولاية إليزي.

وجاء ذلك، حسب بيان للوزارة، خلال إجتماع تقني تحضيري لزيارة عمل مرتقبة إلى ولاية إليزي.

وحضر الإجتماع، الإطارات المركزية للوزارة وكذا المدراء التنفيدين التابعين للقطاع لولاية إليزي.

وأشار البيان، إلى أن ولاية إليزي تحصي حظيرة سكنية مقدرة ب 9293 وحدة سكنية منها 6899 سكن ريفي.

حيث أن الوزير، وبعد الإستماع إلى العرض المفصل الذي قدمه المدراء التنفديين للولاية، أمر برفع العراقيل وتحديد المحاور الرئيسية للزيارة.