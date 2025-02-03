وزير السكن يترأس إجتماعا هاما

ترأس اليوم الإثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمقر وزارة السكن، اجتماعا ضم المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI، فوزي مخطوط، وكذا المدراء الجهويين التابعين لذات المؤسسة.

وحسب بيان للوزارة، قدم المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI، عرضا تضمن برنامج الترقوي الحر المبرمج لسنة 2024. والمقدر بـ 5228 وحدة سكنية بمعايير راقية وقد تم الانطلاق في قرابة 70% من البرنامج.

وأمر الوزير، المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI باستكمال جميع الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة الإنجاز.

كما تضمن العرض مخطط عمل 2025 والذي يهدف إلى الإنطلاق في 2800 مسكن ترقوي حر وتسليم 4270 وحدة سكنية من ذات الصيغة.

هذا وقد أكد الوزير على ضرورة إحترام معايير الجودة المنصوص عليها في دفاتر الشروط مع التأكيد على استعمال مواد البناء محلية الصنع.

وجاء هذا اللقاء، مواصلة لسلسلة اللقاءات التقييمية الخاصة بحصيلة النشاط السنوي لسنة 2024.