وزير السكن يترأس اجتماعا هاما.. ويسدي هذه التعليمات

ترأس محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، اجتماع عمل بمقر الوزارة ضم إطارات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. خصص لتقييم مخطط عمل المؤسسة ودراسة سبل تطوير أدائها.

وتناول الاجتماع مستوى تنفيذ البرامج السكنية، خاصة صيغة الترقوي الحر (LPL)، كما تم عرض تطبيق رقمي يتيح متابعة آنية للعقود المنجزة الخاصة بسكنات الترقوي العمومي.

وأكد الوزير على أن أداء المؤسسات تحت الوصاية يُقاس وفق ثلاثة معايير أساسية: العمل الميداني. احترام الآجال التعاقدية للمشاريع، وضمان جودة الإنجاز.

كما وجّه الوزير تعليماته بتكثيف المتابعة الميدانية وتسريع وتيرة الرقمنة لتحسين الأداء وضمان. إنجاز المشاريع وفق المعايير المحددة.