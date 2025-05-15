وزير السكن يترأس اجتماعا هاما يخص 4 مدن 

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم، اجتماعا خاصا بمتابعة نشاط المديرية العامة للمدينة.

وحسب بيانٍ للوزارة، فإن الاجتماع خصِّصَ للتحضير لحصيلة السداسي الأول من سنة 2025.

وحضر الاجتماع كلٌّ من الإطارات المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، وكذا المديرة العامة للمدينة. بالإضافة إلى مدراء المدن الجديدة بوغزول، حاسي مسعود، سيدي عبد الله وبوعينان على التوالي.

وقدم خلال الاجتماع كلّ مدير ملخصاً عن نسب صرف الميزانية حسب ما نص عليه قانون المالية. بالإضافة إلى مدى تقدم المشاريع، مدعمة بصور وفيديوهات ميدانية.

من جهته، شدد بلعريبي على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ودفع مستحقات المؤسسات المنجزة وضمان تنفيذ كافة المشاريع في آجالها.

كما تم استعراض مجمل المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز في المدن الأربعة حسب الأموال المرصودة لكل مشروع. والتي شملت منشآت تقنية ومشاريع بنية تحتية ومرافق إدارية وغيرها.

وفي السياق ذاته، أمر الوزير بضبط أجندة كل هذه المشاريع وتحديدات الأولويات. كما شدد على أهمية دعم الديناميكية الاستثمارية في المدن.

وتم عرض إحصاء شامل لكافة القطع الاستثمارية مع التأكيد على مرافقة جميع المستثمرين مباشرة بعد أن يتم تحويل هذه القطع من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار للمستثمرين. مع برمجة اجتماع تقني يجمع المديرية العامة للمدينة مع الوكالة الوطنية للاستثمار.

وهذا بغية إحصاء جميع المناطق الاستثمارية المحولة التي سيتم تحويلها إلى الوكالة بعد رفع كل العراقيل التقنية والإدارية. والتحضير الجيد لكل القطع الاستثمارية من طرف مدراء المدن الأربعة.

كما أسديت تعليمات بفتح آفاق جديدة للمناطق الاستثمارية المستقبلية. على غرار المنطقة الاستثمارية المبرمجة بمدينة بوغزول على مساحة 264 هكتاراً.