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وزير السكن يترأس اجتماعا هاما

بقلم نادية بن طاهر
وزير السكن يترأس اجتماعا هاما
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ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين، اجتماعا تحضيريا تنسيقيا، ضم اللجنة المشرفة على تحضير مؤتمر الإسكان العربي، والتابعة لقطاع السكن والعمران والمدينة.

وحسب بيان للوزارة، جاء هذا الاجتماع تحضيرا لمؤتمر الإسكان العربي الثامن الذي سينظم من 17 إلى 19 ديسمبر على هامش الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأسدى الوزير توجيهات وتعليمات بغية إنجاح هذا المؤتمر الذي سينظم بالتنسيق مع جامعة الدول العربية تحت شعار “العمران والبناء المستدام … تحديات وآمال واعدة”.

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