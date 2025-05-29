وزير السكن يتفقد المدينة الجديدة بسيدي عبد الله.. وهذا ما أمر به

قام اليوم الخميس، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية إلى موقع 10.507 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

استهلت الزيارة بترأس الوزير لاجتماع تقني تم خلاله تقديم عرض خاص بمدى تقدم أشغال الربط بمختلف الشبكات. أشغال الطرقات والتهيئة الأولية والثانوية. بالإضافة إلى اشغال انجال مختلف التجهيزات العمومية المبرمجة بالموقع والبالغ عددها 10 مرافق.

ليشرع بعد ذلك الوزير في معاينة الأشغال ميدانيا، أين وقف على وتيرة الأشغال على مستوى ورشات الإنجاز لا سيما تلك المتعلقة بالتجهيزات العمومية المتمثلة في

4 مدارس تقدر نسبة الأشغال بها 40%، 55%، 60% و70% على التوالي.

متوسطتين بنسبة أشغال تقدر بـ 50% و75%.ثانويتين بنسبة تقدم في الأشغال تقدر بـ 15%.

إضافة إلى مقر للأمن الحضري يعرف تقدما في الأشغال بنسبة 45%.و عيادة متعددة الخدمات تقدر نسبة أشغال إنجازها بـ 70%.

و أمر الوزير القائمين على المشروع بوضع خارطة طريق من شأنها السماح بتسريع وتيرة الأشغال هذه التجهيزات والعمل بنظام 8×3 والسهر على تسوية المستحقات المالية لمؤسسات الإنجاز وهذا قصد تسليم المشاريع في آجالها المحددة.