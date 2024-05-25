وزير السكن يتفقد مشاريع سكنات “السوسيال” ويأمر باستكمال الأشغال

أمر وزير السكن طارق بلعريبي مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري بضرورة إستكمال المشاريع السكنية في آجالها خاصة صيغة العمومي الإيجاري.

قام اليوم، السبت، وزير السكن بزيارة تفقدية إلى مشروعين خاصين بالسكن العمومي الإيجاري بولاية الجزائر العاصمة. أين كانت المحطة الأولى بمشروع 1780 مسكن عمومي إيجاري بالسويدانية. والذي يشرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي على أشغاله. حيث قدم مدير الديوان عرضا مفصلا عن المشروع الذي ينقسم إلى شطرين. الشطر الأول و المتمثل في 728 مسكن عمومي إيجاري والذي تجاوزت نسبة إنجازه 95 بالمائة من حيث إنجاز السكنات، أما أشغال التهيئة الخارجية فقد تجاوزت 60 بالمائة.

أما الشطر الثاني والمتمثل في 1052 سكن عمومي إيجاري، فإن نسبة إنجاز السكنات تقارب 70 بالمائة، وأشغال التهيئة 35 بالمائة. ليعاين الوزير عن كثب المشروع بأكمله، حيث وقف على التأخر الكبير والغير مبرر في أشغاله من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي. أين أسدى الوزير تعليمات للمدير بضرورة إستكمال المشروع، وتعهد المدير العام للديوان بأنه سينتهي من الشطر الأول (728 سكن عمومي إيجاري) قبل 5 جويلية المقبل. حيث صرح أن هذا المشروع يعتبر حيويا لسكان العاصمة.

ليتنقل بعد ذلك الوزير لمشروع 1228 مسكن عمومي إيجاري بجنان السفاري. والذي يشرف على إنجازه ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء. حيث ينقسم المشروع إلى 5 أجزاء. ثلاثة منها انتهت بها الأشغال وتتمثل في 680 سكن عمومي إيجاري. وجزئين لم تنته بهما الأشغال بعد تتمثل في 548 سكن عمومي إيجاري.

وعاين وزير السكن المشروزعين، حيث وقف على التأخر في إنجاز هذين الشطرين والنقص الفادح في فعالية تسييرهما. حيث وجّه تحذيرا للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، محمد شريف العون، وأمره بالإنتهاء من هذين الجزئين قبل نهاية شهر جوان المقبل. وأكد الوزير بأنه سيقوم بعدة زيارات تفقدية خلال الشهر المقبل للمعاينة الدقيقة لهذا المشروع.