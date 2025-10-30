إعــــلانات
بالصور: وزير السكن يتفقد مشروع 150/640 مسكن عدل في بجاية

بقلم أسماء.ع
  • 126
  • 0

تفقد اليوم الخميس،  وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي مشروع 150/640 مسكن عمومي إيجاري. بالقطب الحضري الشيخ المقراني، بلدية واد غير دائرة بجاية.

وخلال هذه الزيارة، استمع الوزير إلى عرضٍ مفصّل حول قطاع السكن بولاية بجاية. قدّمه المدراء التنفيذيون للقطاع، تناول واقع المشاريع السكنية. وتقدّم الأشغال في مختلف البرامج الجاري إنجازها.

