وزير السكن يتفقد ملعب الدويرة..ويُسدي هذه التعليمات

قام صبيحة اليوم الإثنين. وزير السكن والعمران. الطارق بلعريبي، بزيارة عمل وتفقد لملعب الدويرة رفقة كل الفاعلين في تسيير المشروع.

وحسب ماورد في بيان وزارة السكن ، فإن الوزير قام بمعاينة وتيرة الإنجاز وأمر بالمتابعة الدقيقة للمخططات الهندسية ومخططات الهندسة المدنية.

كما تم رفع كل التحفظات التي تعيق الإنجاز في هذا السياق.

وفي سياق آخر، أمر الوزير بلعريبي بجرد قائمة كل المعدات الضرورية للأشغال على مستوى الملعب لتجهيزه فيما بعد، وذلك حتى يتم اقتناؤها في السوق الوطنية وتجنب استيرادها.

كما كشف ذات البيان أن، الزيارة ستتبع باجتماع على مستوى مقر الوزارة لتحديد مسؤوليات كل طرف وعدم السماح بتعطيل الإنجاز لأي ظرف كان.