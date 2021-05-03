وزير السكن يتفقد ملعب براقي ويطالب بالإسراع في وتيرة الاشغال

تفقد صبيحة اليوم الإثنين وزير السكن والعمارن والمدينة “محمد طارق بلعريبي” ملعب “براقي” بالعاصمة الذي يتسع لأزيد من 40 ألف مقعد.

وعمل بلعريبي على تنصيب لجنة وزارة مشتركة بين قاعات المالية، الداخلية، الشباب والرياضة وولاية الجزائر لدراسة ملف ملعب براقي تنفيذا للتعليمات الموجهة من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.

هذا وقد تم تنصيب خليتي عمل، تتعلق الخلية الأولى بالدراسات أما الثانية تهتمّ بالجانب التعاقدي مع مؤسسة الإنجاز.

كما تمّ تقديم تقرير حوصلي حول عمليات إنجاز هذا المشروع الهام المندرج في إطار سياسة الدولة للتكفل بقطاع الشباب والرياضة والمنجز بمواصفات عصرية دولية.