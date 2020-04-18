وزير السكن يجتمع مع ممثلي أرباب العمل وإطارات الوزارة

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم السبت، بمقر الوزارة على اجتماع تشاوري مع ممثلي أرباب العمل وإطارات وزارة السكن والعمران والمدينة.

وحسب بيان وزارة السكن، فقد كان اللقاء فرصة للإستماع لآراء الحضور حول أهم الصعوبات التي يواجهها القطاع حاليا، في ظل إنتشار جائحة كورونا، والنظر عن كثب في الإنعكاسات الاقتصادية التي سيحصيها القطاع في الجانب المالي وكذا تأثيرها على العمال، الديون،المستحقات.

كما تم التطرق الى الطرق الكفيلة لإعادة بعث الورشات والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز بعد تجاوز جائحة.