وزير السكن يحسم الجدل.. “عدل 3” ليس أمرا مستحيلا

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أن ملف “عدل 3 ” ليست أمرا مستحيلا. لكن ليس قبل طي ملفات ” عدل 1″ و ” عدل 2″ .

وأضاف وزير السكن خلال استضافته بالتلفزيون العمومي، أن “عدل 3” ليس مستحيلا و نعمل على الملف في الوزارة. كما أكدنا سابقا أنه لا يمكن فتح الملف قبل طي ملف “عدل 2” لتفادي الاخطاء السابقة.

وأوضح وزير السكن، أنه يتم التفكير في “عدل 3″ بعد الاستفادة من التجارب السابقة والفارطة. مؤكدا أن الملف مفتوح وسيكون بطريقة أخرى خاصة وأن أسعار مواد البناء إرتفعت من 2013 إلى 2023 على غرار الخرسانة الإسمنت واليد العاملة. حيث يتم التفكير في طريقة من أجل أن لا تمس الزيادة بدرجة كبيرة قيمة السكن.

وأضاف الوزير، أن رئيس الجمهورية وخلال زيارته إلى معرض المنتوج الجزائري، أكد أن هذه الصيغة نجحت وهي مطلوبة من المجتمع الجزائري ولا يمكن الإستغناء عنها”.