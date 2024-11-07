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الوطني

وزير السكن يرد على تأخر تسليم سكنات LPA والتساهمي !

بقلم أسماء.ع
وزير السكن يرد على تأخر تسليم سكنات LPA والتساهمي !
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كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، انه تم إلغاء اعتماد العديد من المؤسسات المسجلين في المرقين العقاريين.

وقال وزير السكن، إن من بين 10796 مؤسسة تم إلغاء منها 1865  اعتماد  على المستوى الوطني لحد الساعة.

كما أشار بلعريبي خلال إجابته على أحد أسئلة نواب البرلمان في المجلس الشعبي الوطني، إلى أن كل شخص يمارس مهنة مرقى عقاري  بدون اعتماد يعاقب بسنتين سجن طبقا للأحكام المنصوص عليها.

وتأتي تصريحات وزير السكن، ردا على سؤال احمد بن جلالي، حول تأخر تسليم بعض سكنات بصيغة الاجتماعي التساهمي والترقوي العمومي.

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